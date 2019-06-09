Тюнеры из ClassicDrivers доработали BMW M3 «DTM Edition» 1990 года выпуска

Сегодня, 15:01

Инженеры тюнинг-ателье ClassicDriver решили подарить «вторую жизнь» 29-летнему BMW M3, наделив его несколькими доработками. Тюнингованный автомобиль продается в США за 90 015 долларов и может обогнать многие современные машины на трассе Нюрнбургринг.

Среди дополнений, которые получил BMW M3, стоит выделить каркас безопасности, новую подвеску, карбоновое заднее антикрыло, углеволоконный передний спойлер, карбоновые корпуса внешних зеркал, гоночные колеса, спортивную систему выхлопа, переработанный двигатель. Интересно, что кузов переработанной «бэхи» выполнен в цвете Speed Yellow.

В салоне BMW M3 от ClassicDriver тоже произошли изменения – интерьер обзавелся гоночными сиденьями из карбона, карбоновыми вставками, шеститоченными защитными ремнями и съемным рулем, как у гоночных автомобилей. Подкапотное пространство баварской машины занимает 4-цилиндровый двигатель объемом 2,3 литра с производительностью 195 лошадиных сил. Интересно, что все доработки специалисты тюнинговой компании оценили в сумму чуть больше 90 000 долларов.