«Правильный Уазик – трехлетний Уазик»: Чем подержанный УАЗ «Патриот» лучше нового – эксперт

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Популярный блогер объяснил достоинства доработанного «Патрика» перед новым.

На своём канале Dizzlike Channel обзорщик рассказал, что наиболее предпочтительным считает покупку УАЗ «Патриот», у которого до этого длительное время был один владелец. Связано это с тем, что нового «Патрика» чаще всего покупают те люди, у которых достаточно времени и денег для того, чтобы заниматься разнообразными доработками отечественного внедорожника.

По словам водителя, где-то за три года у владельцев УАЗ «Патриот» пропадает желание и энтузиазм им заниматься, после чего они либо выставляют его на продажу, либо – пользуются им ещё очень долгое время, потому в первом случае у потенциальных покупателей подержанного «Патрика» есть шанс получить в своё владение автомобиль, не требующий вложений и модификаций.

Обзорщик остался в восторге от доработанного УАЗ «Патриот», который ему достался. Специальные покрышки, гидравлическая лебедка, спрятанная под номером, фары со светодиодным обрамлением и многое другое – всё это создаёт картину качественного рамного внедорожника, который очень сильно отличается от тех стоковых «Патриотов», которые предлагают водителям в салонах.

Интерьер УАЗ «Патриот» вызывает у автора видео куда меньше положительных отзывов, он отметил отсутствие ручки для удобства посадки, а также слишком маленький перчаточный ящик, но и здесь можно похвалить достойную пластиковую отделку, удобные тканевые сиденья, обилие различных ниш и карманов и наличие двух подушек безопасности.