«Продолжает радовать надежностью и функционалом»: О впечатлениях от 13-летнего Mitsubishi Lancer рассказал блогер

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Водителя порадовало состояние «японца», продающегося на «вторичке» за 300 000 рублей.

Обзорщик под псевдонимом Дмитрий АвтоГид, занимающийся продажей подержанных машин, рассказал, что у него появился Mitsubishi Lancer 9-го поколения. 2006 год выпуска, полноценный 4-ступенчатый «автомат» и состояние, близкое к идеальному – за 13 лет службы у прославленного автомобиля всего лишь одна крашенная кузовная деталь.

По кузову можно отметить также и некоторое количество небольших царапин, но водитель утверждает, что все они – некритичны, и нет нужды о них беспокоиться. Моторный отсек этого Mitsubishi Lancer также не принесёт своему покупателю неприятных сюрпризов – силовая установка работает ровно и не «троит», претензий по узлам и агрегатам никаких: «Всё навесное – родное. Лонжероны даже не тронуты, двигатель работает идеально!».

Единственной более-менее серьезной проблемой данного Mitsubishi Lancer является серьезный «масложор», однако обзорщик убежден, что исправить это можно простой заменой колец, которая обойдётся владельцу «японца» в 15 000 рублей – сумма немаленькая, однако окупится она достаточно быстро: «И опять же, пробег 173 000 километров, так что это ещё даже нормально».

Что касается салона Mitsubishi Lancer, то тут водитель отмечает наличие электрических стеклоподъемников, кондиционера, подогревы сидений. Даже электрорегулировки боковых зеркал работают, и блогер считает, что такое оснащение можно встретить далеко не в каждом современном автомобиле, в то время как «Лансер», выпущенный 13 лет назад, всё ещё «на коне»: «Продолжает радовать надежностью и функционалом».

Управляемость и динамика Mitsubishi Lancer также остались на высоком уровне, и водитель даже усомнился в том, что её ценник в 300 000 рублей – оправдан, ведь она ведет себя гораздо «дороже»: «Показывает себя изумительно. Ездить – одно удовольствие».