Муки выбора: Что лучше купить – LADA Granta Cross или подержанный кроссовер рассказали эксперты

Сегодня, 16:08

«АвтоВАЗ» представил вседорожную версию российского универсала LADA Granta, который в «базе» предлагается от 643 000 рублей – на «вторичке» за эти деньги можно приобрести неплохой полноприводный кроссовер. Эксперты рассказали что лучше купить из этих машин.

Интересно, что по проходимости больше привлекает подержанный Hyundai Creta – за «корейца» с пробегом придется выложить 640 000 рублей, но вполне реально можно найти машину без больших проблем. За эту сумму можно приобрести более свежий Renault Duster, выпущенный в 2018 году – французский «бюджетник» можно найти с пробегом в 30 000 км, с 1,6-литровым 144-сильным двигателем и МКПП. Дорожный просвет у «Дастера» превышает кросс- универсал LADA Granta на 10 мм.

С более большими пробегами эксперты советуют обратить внимание на Volkswagen Tiguan, KIA Sportage и Toyota RAV4, предлагаемые на рынке подержанных машин. Указанные паркетники значительно превышают российский универсал повышенной проходимости, но именно первое авто является эталоном надежности – каждый россиянин выбирает машину, исходя из личных предпочтений.