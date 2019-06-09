«Непродажный» ТОП: Пятерку лучших подержанных авто до 300 000 р. назвал эксперт

Популярный блогер решил составить честный ТОП-5 дешевых моделей, которые стоит купить на российской «вторичке».
Об этом он рассказал на YouTube-канале Dizzlike Channel, поделившись своими рекомендациями о том, какую машину лучше всего купить до 300 000 рублей, а также посоветовав не пользоваться услугами «продажных» автоподборщиков.
Пятое место в данном рейтинге занимает Opel Astra с двигателем 1.4 turbo. Водитель рекомендует брать «немца» именно с такой силовой установкой, поскольку 1,6-литровый мотор GM с их коробкой передач – объективно не самый лучший вариант: «А турбо – живет себе спокойно, и проезжает до 200 000 км при должном обслуживании».
Далее идёт Audi A4 – абсолютно беспроблемный автомобиль с турбодвигателем на 1,8 литра и приводом quattro. «Не стоит бояться такого привода – никакого выноса мозга с заменами масла и прожорливостью не будет, это честный и надежный вариант», – объясняет автомобилист.
Renault Laguna с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой передач можно приобрести за сумму от 200 до 300 тысяч рублей, и обзорщик убежден, что данное авто может обеспечить водителю настоящую «пятизвездочную безопасность», приятный салон, который практически невозможно привести в негодность, а также отличную шумоизоляцию.
Следующая строчка «непродажного» ТОПа достаётся Suzuki SX4 первого поколения.
Данное авто выглядит крайне блекло внешне, однако этот минус с лихвой компенсируется отличной надежностью и впечатляющей проходимостью: «Угрюмо и угнетающе по салону, но в первую очередь это – надежный друг и верный танк».
Первое место в ТОП-5 лучших подержанных авто до 300 000 р. занимает внедорожник Ford Escape, который прекрасно подойдёт как для города, так и для путешествий по бездорожью: «В обслуживании простой, как барабан, но очень надежный и крепкий».