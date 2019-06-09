«Непродажный» ТОП: Пятерку лучших подержанных авто до 300 000 р. назвал эксперт

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Популярный блогер решил составить честный ТОП-5 дешевых моделей, которые стоит купить на российской «вторичке».

Об этом он рассказал на YouTube-канале Dizzlike Channel, поделившись своими рекомендациями о том, какую машину лучше всего купить до 300 000 рублей, а также посоветовав не пользоваться услугами «продажных» автоподборщиков.

Пятое место в данном рейтинге занимает Opel Astra с двигателем 1.4 turbo. Водитель рекомендует брать «немца» именно с такой силовой установкой, поскольку 1,6-литровый мотор GM с их коробкой передач – объективно не самый лучший вариант: «А турбо – живет себе спокойно, и проезжает до 200 000 км при должном обслуживании».

Далее идёт Audi A4 – абсолютно беспроблемный автомобиль с турбодвигателем на 1,8 литра и приводом quattro. «Не стоит бояться такого привода – никакого выноса мозга с заменами масла и прожорливостью не будет, это честный и надежный вариант», – объясняет автомобилист.

Renault Laguna с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой передач можно приобрести за сумму от 200 до 300 тысяч рублей, и обзорщик убежден, что данное авто может обеспечить водителю настоящую «пятизвездочную безопасность», приятный салон, который практически невозможно привести в негодность, а также отличную шумоизоляцию.

Продолжение... «Вскипает краска»: На проблемное ЛКП годовалого KIA Rio пожаловался владелец Автомобилист очень удивился обилию вздутий по кузову корейского авто. Следующая строчка «непродажного» ТОПа достаётся Suzuki SX4 первого поколения.

Данное авто выглядит крайне блекло внешне, однако этот минус с лихвой компенсируется отличной надежностью и впечатляющей проходимостью: «Угрюмо и угнетающе по салону, но в первую очередь это – надежный друг и верный танк».

Первое место в ТОП-5 лучших подержанных авто до 300 000 р. занимает внедорожник Ford Escape, который прекрасно подойдёт как для города, так и для путешествий по бездорожью: «В обслуживании простой, как барабан, но очень надежный и крепкий».