«Вскипает краска»: На проблемное ЛКП годовалого KIA Rio пожаловался владелец

Сегодня, 12:15

Автомобилист очень удивился обилию вздутий по кузову корейского авто.

В сообществе владельцев KIA Rio, один из водителей автомобиля 2018 года выпуска решил пожаловаться на то, что начал замечать «жучков», появляющихся в разных местах кузова. Автолюбитель крайне не уверен, что речь идёт о гарантийном случае, потому и решил узнать у подписчиков группы «ВКонтакте», как ему быть в данной ситуации.

При этом водитель уточнил, что никаких механических повреждений, которые могли бы стать причиной вздутия краски, у его KIA Rio не было. «Вскипает краска. Собираюсь ехать к официалам, подскажите, что предпринять?», – не находит себе места автомобилист, уточняя, что на капоте машины остаются следы от камней, но на них он внимания особо не обращает, и хочет избавиться именно от «жучков».

В первую очередь, комментаторы в сети порекомендовали отправиться к официальному дилеру как можно быстрее, поскольку чем раньше владелец годовалой KIA Rio это сделает, тем больше будет вероятность, что «официалы» признают данный случай гарантийным: «Езжай скорее, пока не лопнуло, а то скажут ещё потом, что это скол!».

Автолюбители крайне возмущены качеству корейских машин, продающихся почти за миллион рублей. Один из водителей даже пожаловался, что его Hyundai Solaris за 4 года заржавел сам по себе, однако успокоил владельца KIA Rio, заявив, что ни разу не проходил ТО у официальных дилеров, однако ремонт всё равно прошел по гарантии.

«Это на 4 Рио часто появляется. То ли краска плохая, то ли слой слишком тонкий, или нарушение технологии покраски в Питере – там очень влажно, и в определенные месяца красить вообще не стоит», – подвели итог комментаторы в сети.