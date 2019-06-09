Есть смысл переводить на газ? О расходе топлива Mitsubishi Pajero с ГБО рассказали в сети

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Автомобилисты рассказали, столько топлива «кушает» газовый «Паджеро» с 3,8-литровым двигателем.

Перевод автомобилей на газ – не редкость в наше время, и связан этот радикальный способ экономии с ценами на бензин. Об установке ГБО размышляют не только владельцы компактных авто и таксисты, но и те, кто ездит на больших внедорожниках, таких как Mitsubishi Pajero.

На страницах одного из автомобильных сообществ социальной сети «ВКонтакте» владельцы газовых «Паджериков» рассказали о расходе топлива и ответили на вопрос, стоит ли переводить этот автомобиль на газ.

Один из пользователей написал, что его Mitsubishi Pajero 3.8 расходует 25 литров газа на 100 километров. При этом он добавил, что это расход в городском режиме с учётом пробок. Ещё один владелец такого же «Паджеро» написал, что в городе автомобиль «жрёт» 18-25 литров в зависимости от стиля езды, а на трассе на скорости от 110 до 150 км/ч расход падает до 16-18 литров на сотню.

Другие владельцы Mitsubishi Pajero с ГБО тоже указывали на приблизительно такой же расход, при этом некоторые из них считают, что это много. Тем не менее, даже с таким расходом установка ГБО на внедорожник окупается уже через год, утверждают в сети.

Что касается мощности, один из автовладельцев рассказал, что она не меняется. Более того, можно сделать чип-тюнинг, и «Паджеро» будет себя чувствовать прекрасно, особенно на трассе. Поэтому автомобилисты сделали вывод, что переводить «Паджеро» на газ однозначно стоит.