«Лучше в Тай на месяц слетать»: Почему вместо LADA Vesta Sport стоит купить обычную Vesta – эксперт

Сегодня, 09:30

Он объяснил, что лучше сэкономить 200 000 р., так как «спорткар» своих денег определенно не стоит.

На своём YouTube-канале «Сторож Дивана», блогер решил поделиться впечатлениями от LADA Vesta Sport за миллион рублей, а также рассказать, как можно распорядиться данной суммой с наибольшей выгодой для себя. Забегая вперёд, стоит уточнить, что автомобилист порекомендовал вместо спортивной «Весты» покупать обычную.

Для начала, эксперт уточнил, что у него нет серьезных претензий к LADA Vesta, да и ко всему отечественному автопрому в целом. Автомобили LADA блогер очень любит и ценит, однако, что касается Vesta Sport – ситуация здесь несколько иная. Водитель глубоко убежден, что приобретать российский «спорткар» – такая себе идея, ведь он не сказать, чтобы серьезно отличался от своей аналогичной модели, лишенной приставки «Спорт».

Продолжение... Хотел 320 «кобыл», а «кореец» «сдох»: Владелец KIA Stinger озадачен поломкой мотора Автомобилист хотел выжать из своего кроссовера все силы, но тот неожиданно сломался перед чип-тюнингом. «Там, где нужно похвалить Ладу, я её хвалю, но когда нужно немножко притушить – я её тушу!», – объясняет водитель свою позицию.

Устраивая небольшой тест-драйв для LADA Vesta Sport, эксперт пришёл к выводу, что некие спортивные ощущения она дать однозначно может, но даже по сравнению с условными KIA Ceed и KIA Cerato, или достойными версиями Volkswagen Polo, её возможности сильно меркнут.

Потому блогер искренне убежден, что, купив обычную LADA Vesta, автолюбитель даже и не заметит особой разницы, разве что езда будет несколько комфортной и менее жесткой, так как подвеска «Весты» не заточена под «спортивный» режим.

А сэкономленные 200 000 рублей водитель предлагает потратить на более приятные вещи, чем покупка российского «спорткара»: «Покупайте эмоции, а не вещи!». «Лучше в Тай на месяц слетать за эти деньги. Впечатлений – на весь год, а то и больше», – неожиданный итог подвел обзорщик.