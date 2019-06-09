Хотел 320 «кобыл», а «кореец» «сдох»: Владелец KIA Stinger озадачен поломкой мотора

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Автомобилист хотел выжать из своего кроссовера все силы, но тот неожиданно сломался перед чип-тюнингом.

На страницах одного из популярных автомобильных форумов появилась история от владельца KIA Stinger о чип-тюнинге, которому не суждено было случиться. Начал свой рассказ автолюбитель с того, что закупил необходимое оборудование для прошивки авто.

Он хотел выжать из «Стингера» 320 «кобыл», но автомобиль, по словам владельца, просто «сдох» прямо перед чип-тюнингом. Отмечается, что на холостом ходу форсунки двигателя перестали закрываться и продолжают подавать топливо.

«По факту имеем пару литров бензина в масле и не ясно, что с мотором. Самая «дичь» в том, что этот хваленый авто просто зажег чек, ничего серьезного не написал», – жалуется владелец KIA Stinger.

Автомобилист сразу же вызвал эвакуатор и записался к дилеру по гарантии. Он озадачен поломкой мотора «корейца» и не может понять, в связи с чем это произошло, и насколько серьёзными будут последствия. Также он отметил, что всё больше разочаровывается в KIA.

Напоследок он посоветовал автомобилистам, которые могут столкнуться с подобной поломкой, поступать аналогично – вызывать эвакуатор за счёт дилера и ехать в сервис. «Никакой самодеятельности!», – добавил он.