«Разнос» KIA Rio: ТОП-5 иномарок лучше «корейца» за 700 000 рублей назвал блогер

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Автомобилист решил определить несколько достойных альтернатив для корейского «бюджетника».

Обзорщик Анатолий Холод захотел «разнести» KIA Rio, представив 5 автомобилей с пробегом, которые продаются по цене «нового» корейца, и при том – лучше его по всем параметрам. За 700 000 рублей он предложил несколько вариантов, которые будут не только качественны и надежны, но и ликвидны, что особенно важно для возможной дальнейшей перепродажи.

В первую очередь, в качестве хорошего аналога KIA Rio, блогер назвал Skoda Yeti 2014 года выпуска. Небольшой пробег, надежный 1,2-литровый мотор, беспроблемная механическая коробка передач – всё это, по мнению эксперта, делает «чеха» за 700 000 р. отличным вариантом для тех, кто хочет автомобиль повыше уровнем, чем «Рио»: «Главное только, чтобы проблем по кузову и подкапотке не было, выбирайте тщательно».

На «вторичке» можно обнаружить Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска, также продающийся по цене KIA Rio. С объёмом мотора на 1,4 литра, «механикой» и пробегом в 70 000 километров, этот надежный немецкий кроссовер сможет ещё очень долгое время «верой и правдой» служить своему водителю, при этом существенно не падая в цене.

Продолжение... Хотел 320 «кобыл», а «кореец» «сдох»: Владелец KIA Stinger озадачен поломкой мотора Автомобилист хотел выжать из своего кроссовера все силы, но тот неожиданно сломался перед чип-тюнингом. 7-летний Nissan Qashqai на вариаторе также можно приобрести за 700 000 рублей, и эксперт считает, что к данному «японцу» вообще нет каких-либо вопросов, так как машина очень популярная и ломается крайне редко.

Предпоследняя позиция достаётся Mitsubishi ASX 2014 года выпуска: 1,6 литровый мотор, механическая коробка передач, достойная комплектация – прекрасная альтернатива для KIA Rio, убежден водитель.

Наконец, последнее место в ТОП-5 иномарок со «вторички» по цене KIA Rio занимает Audi Q5 2010 года выпуска. Очередной немецкий кроссовер в данном списке способен порадовать покупателя приятным экстерьером и относительно беспроблемным обслуживанием, благодаря которому к дилерам и на автосервис с данным авто придётся заезжать крайне редко: «Гораздо круче корейца вообще во всём!».