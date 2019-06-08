«Гарантия кончилась, начались проблемы»: Владелец Skoda Rapid пожаловался на «масложор»

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Автомобилист столкнулся с тем, что 1,6-литровый 110-сильный мотор MPI его «Шкоды» начал «подъедать» масло.

Владелец Skoda Rapid рассказал в свежем видео на собственном канале PRO100 DIMA, чем закончился его эксперимент с новым маслом, на котором он проехал почти 7 000 км. Сменить производителя масла было решено после окончания гарантии на авто. Официальный дилер по умолчанию заливал Castrol, а водитель попробовал Kroon Oil.

Однако чуда не произошло, и повышенный расход моторного масла никуда не делся. На щупе его уровень опустился на 3-4 мм. Водитель рассчитывал, что ему не придётся доливать масло до следующей замены, которую на своей Skoda Rapid он производит каждые 10 000 км, но теперь он подумывает начать менять его каждые 7 000 км. Автолюбитель уверен, что дело не в производителе масла, а в конструктивной особенности двигателя.

«Гарантия кончилась, начались проблемы», – пожаловался автовладелец. Комментарии к его ролику подтверждают, «масложор» – довольно распространённая проблема для Skoda Rapid.

«У меня на «Рапиде» такой же расход. Пробовал 0w30, 5w30, 5w40, все равно есть расход», «Меняю масло каждые 7-8 тысяч. Приблизительно к этому сроку и начинается потребление масла. Для меня это звоночек что пора его менять», «Если есть жор масла, интервал замены лучше снизить, особенно тем, у кого двигатель очень уставший», – пишут комментаторы.

Также, чтобы сократить расход масла, опытные автолюбители советуют не выкручивать двигатель «до отсечки», ездить в основном на средних оборотах и лить масла умеренной вязкости с высокой температурой вспышки.