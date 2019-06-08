«Раз берут таксисты, значит машина надежная»: О преимуществах Geely Emgrand 7 рассказал блогер

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Обзорщик решил поделиться мнением о том, чем хорош Geely Emgrand 7, есть ли у него недостатки и кто его покупает.

Автор канала «#небытовуха» сообщил, что в Беларуси, откуда он родом, на дорогах можно встретить множество автомобилей бренда Geely, в том числе и Emgrand 7. Покупают их, по его мнению, люди, которым не до «понтов», а нужно просто успешно и с комфортом перемещаться из пункта А в пункт Б. Также «Эмгранд» часто заказывают государственные корпорации и службы такси: «А раз берут таксисты, значит машина надежная и ее легко обслуживать», – добавил блогер.

Ценник на Geely Emgrand 7 стартует от 736 тысяч рублей: за эту цену покупатель получает неплохой современный дизайн, литые диски, функцию бесключевого доступа, Bluetooth, AUX, парктроники, светодиодную оптику, подогрев лобового стекла и сидений, просторный салон с приятной обивкой, вместительный багажник, а также дисковые, а не барабанные тормоза.

Оснащается Geely Emgrand 7 1,5-литровым мотором, который достаточно тяговит, хотя и разгоняется от 0 до 100 за 12 секунд, а топливо расходует в объеме около 10 л на 100 км.

К недостаткам же автор отнес некий дискомфорт при вождении у водителей ростом выше 180 см – ноги могут упираться в руль, а рука, лежа на подлокотнике, может не доставать до селектора КПП на 5 передаче.

По словам автора, за более дешевую цену можно купить одного из конкурентов «Джили Эмгранд» – Renault Logan, однако в нем не будет половины представленных у «китайца» опций. А способная потягаться с оснащением Geely Emgrand 7 комплектация «Логана» будет и значительно дороже соперника из Поднебесной. То же самое можно сказать и о многих других европейских иномарках, например VW Polo и Nissan Almera: «За такую цену у них будут днищенские комплектации», – прокомментировал блогер. Он подытожил, что автомобиль в целом очень хорош для своей цены и справляется с повседневными задачами на «ура».