Немыслимые 2 литра на 100 км: Гибридный Mitsubishi Outlander поразил экономичностью

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Пока весь мир ищет ответ на вопрос экономичности внедорожников, японцы на него уже ответили, выпустив внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid.

Гибридный автомобиль удалось протестировать эксперту YouTube-канала «SferaCar Авто из Японии». Полноразмерный внедорожник 2015 года в дорестайлинговой версии показал невероятный расход – всего 2 литра бензина на 100 км в «пенсионерском» режиме, чем поразил эксперта.

В качестве силовой установки Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid 4-цилиндровый 118-сильный бензиновый мотор 4B11. Гибридная установка отличается емкостью 12 кВт-ч и мощностью 60 кВт. Автомобиль работает полностью на электротяге, при этом заряжается «от розетки» и от бензинового мотора. Емкость бензобака составляет 45 литров. Для коротких перемещений по городу на 50 км в летнее время и на 25 км в мороз хватит заряда «от розетки».

Трансмиссия у гибридного внедорожника – одноступенчатый редуктор. Сзади кардана нет, зато есть «подкручивающий» задние колеса электромотор. Внешность – не главное, но передвигаясь на таком авто остаться незамеченным трудно – дизайн сдержанный, строгий, но заметный, с характером. Салон гибридного Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid эксперту не очень понравился по эргономике и материалам отделки. В то же время, электроники в авто «полный фарш».

Центр тяжести «Аутлендера» смещен максимально вниз, что положительно сказалось на управляемости – при входе в поворот даже на скорости 120 км/ч авто не «качает». Однако по «сильно пересеченной» местности ездить нужно осторожно, так как есть вероятность повредить незащищенные коммуникации, расположенные под днищем.

Продолжение... «Ядерный каблук»: Skoda Yeti с мотором от Audi восхитил обзорщика Чешский кроссовер с немецким мотором оценили в сети. Элементы батареи Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid подвержены коррозии, усиливающейся при попадании на них соленой воды. Их можно герметизировать.

В настоящий момент владелец авто проживает в Хабаровске, где морозы достигают -39°С. Однако машина заводится без проблем.

Куплен Outlander был с пробегом 10 тысяч км, со следами ДТП за 1,3 миллиона рублей в 2018 году. Авто уже прошло 11 тысяч км по российским дорогам, и владелец остается им доволен.