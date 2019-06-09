Немыслимые 2 литра на 100 км: Гибридный Mitsubishi Outlander поразил экономичностью

Пока весь мир ищет ответ на вопрос экономичности внедорожников, японцы на него уже ответили, выпустив внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid.
Гибридный автомобиль удалось протестировать эксперту YouTube-канала «SferaCar Авто из Японии». Полноразмерный внедорожник 2015 года в дорестайлинговой версии показал невероятный расход – всего 2 литра бензина на 100 км в «пенсионерском» режиме, чем поразил эксперта.
В качестве силовой установки Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid 4-цилиндровый 118-сильный бензиновый мотор 4B11. Гибридная установка отличается емкостью 12 кВт-ч и мощностью 60 кВт. Автомобиль работает полностью на электротяге, при этом заряжается «от розетки» и от бензинового мотора. Емкость бензобака составляет 45 литров. Для коротких перемещений по городу на 50 км в летнее время и на 25 км в мороз хватит заряда «от розетки».
Трансмиссия у гибридного внедорожника – одноступенчатый редуктор. Сзади кардана нет, зато есть «подкручивающий» задние колеса электромотор. Внешность – не главное, но передвигаясь на таком авто остаться незамеченным трудно – дизайн сдержанный, строгий, но заметный, с характером. Салон гибридного Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid эксперту не очень понравился по эргономике и материалам отделки. В то же время, электроники в авто «полный фарш».
Центр тяжести «Аутлендера» смещен максимально вниз, что положительно сказалось на управляемости – при входе в поворот даже на скорости 120 км/ч авто не «качает». Однако по «сильно пересеченной» местности ездить нужно осторожно, так как есть вероятность повредить незащищенные коммуникации, расположенные под днищем.
Элементы батареи Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid подвержены коррозии, усиливающейся при попадании на них соленой воды. Их можно герметизировать.
В настоящий момент владелец авто проживает в Хабаровске, где морозы достигают -39°С. Однако машина заводится без проблем.
Куплен Outlander был с пробегом 10 тысяч км, со следами ДТП за 1,3 миллиона рублей в 2018 году. Авто уже прошло 11 тысяч км по российским дорогам, и владелец остается им доволен.