«Не думал, что буду вкладывать деньги в бюджетную иномарку»: О доработках KIA Rio на 170 000 рублей рассказал владелец

Сегодня, 15:30

Хозяин «корейца» рассказал, что ему в течение двух лет после покупки захотелось доработать в автомобиле.

По словам блогера Славы Пучкова, он пересел на KIA Rio с LADA Priora и надеялся, что теперь-то его все устроит. «Сам не думал, что буду вкладывать деньги в бюджетную иномарку», – поделился он. Автомобиль он купил уже подержанный, с реальным пробегом в 29700 км, и потратил на него 475 тысяч рублей. Однако со временем стал замечать детали, которые ему хотелось бы изменить или наоборот добавить.

Так, он поработал над внешностью «Киа Рио»: затонировал задние фонари и передние стекла на 50%, поставил пластиковые накладки на пороги, поменял лампы передних фар и «противотуманок» на светодиодные, заменил штатные 15-е диски на новые 16-е.

Что касается интерьера KIA Rio, то тут он поставил удобный подлокотник, благодаря которому совершать долгие поездки стало намного комфортнее. Также установил новую мультимедийную систему на базе Android с динамиками, мультируль с кожаной оплеткой, надел на сиденья новые чехлы и поменял на светодиодные и лампочки подсветки салона. Владелец заранее установил на лобовое стекло «Рио» видеорегистратор, опасаясь слухов о том, что скоро примут закон об их обязательной установке. Кроме этого он выполнил шумоизоляцию дверей и купил накладки на педали.

В комментариях вложений автора в автомобиль не оценили. «Куда ушли 170к?», «Лучше бы ты взял из этих 170 000 сотку и купил себе Рио в максималке», – отметили они.