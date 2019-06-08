Как «Москвич 412»: Таксист пожалел, что поменял Volkswagen Polo на Hyundai Solaris

Сегодня, 15:09

Авто одного класса с примерно равными техническими характеристиками на деле могут оказаться разными.

Начинающий блогер на свое YouTube-канале «Александр Александров» поделился опытом «пересаживания» с «немца» на «корейца».

Ранее блогер владел автомобилем Volkswagen Polo в версии Sochi Edition, приуроченной к Олимпийским играм в Сочи 2013 года (2000 экземпляров на всю Россию) с двигателем 1,6 л 105 «лошадей». У Hyundai Solaris в новом кузове уже 110 «лошадей» под капотом.

Таксист пожалел, что поменял Volkswagen Polo на Hyundai Solaris, и рассказал, из-за чего. Есть разница в отделке и удобстве салона. Так у «Поло» более удобно расположенные внутренние ручки на дверях, зато кнопки регулировки стеклоподъемников у «Соляриса» более продуманные в плане эргономичности.

У Solaris кнопки открытия багажника и крышки заправочного бака расположены внизу под водительским сиденьем, что неудобно и напоминаем 412-й «Москвич». У Polo багажник открывался нажатием на кнопку, расположенную на дверной карте. У Hyundai Solaris очень неудобно открываются пассажирские двери изнутри, и виной тому «недоручки».

При этом «карман» для подручных мелочей у «Соляриса» на двери более удобен, у «Поло» же он был слишком узкий и длинный, быстро и удобно достать что-либо одной рукой не останавливая авто и не разворачивая тело было невозможно.