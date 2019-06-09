«Ядерный каблук»: Skoda Yeti с мотором от Audi восхитил обзорщика

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Чешский кроссовер с немецким мотором оценили в сети.

В России хорошо известен Skoda Yeti, пользующийся высоким уровнем популярности. Ведущего канала «Auto VRN» на YouTube восхитил чешский кроссовер, получивший двигатель от Audi.

Подкапотное пространство «Йети» занимает 2,5-литровый турбодвигатель TFSI с производительностью 450 лошадиных сил. Интересно, что данный мотор был взят от немецкого спорткара Audi TT RS. Чтобы внедрить такой агрегат в Skoda Yeti мастерам пришлось полностью разобрать «морду» машины и заменить проводку, интеркулеры, привода и коробку передач, а аккумулятор был перенесен в багажник. Помимо всего, блогер отметил, что на данном чешском кроссовере бензиновый двигатель «заставили» работать с дизельной трансмиссией.

Салон «Йети» тоже подвергся изменениями – переднюю панель обшили кожей Nappa, а сиденья обшили алькантарой. Кроме того, на некоторых элементах интерьера наблюдаются вставки из карбона. Кроме того, переработанный Skoda Yeti получил премиальную аудиосистему с высококачественным звуком. Блогер провел заезд на Skoda Yeti с мотором от Audi и выяснил, что первую «сотню» чешский кроссовер набирает за 3,71 секунду.

Дорогу автомобиль «держит» хорошо, а спортивный звук двигателя на «Йети» привел обзорщика в восторг . Далее была организована гонка, в которой «чех» сразился с Mercedes-AMG C32 с 450-сильным агрегатом – Skoda Yeti с легкостью победила прославленный «Мерс». «Она взлетает!», - восторженно отметил блогер.