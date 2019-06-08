«Тушкан» вжимает в сиденье! Эксперт испытал самый мощный Hyundai Tucson 2019 с турбодвижком

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Есть автомобили, которые оправдывают свою стоимость, даже если она выше, чем цена конкурентов или аналогов.

На популярном YouTube-канале «Я рулю» появился ролик с впечатлениями эксперта о новом Hyundai Tucson 2019 года в самой малолитражной, но самой мощной версии - с 1,6-литровым турбодвижком, дополненным преселективным «роботом».

Первое впечатление о салоне – как обычно: комфортно, эргономично, «заряжено». Динамика турбоверсии с первых же секунд выигрывает у «атмосферников», причем, сочетание турбомотора с новым корейским «роботом» дает отличный динамичный и плавный эффект, хотя чувствуется еще некоторое напряжение «коробки».

На таком кроссовере не сложно нарушить скоростной режим, ведь разгоняется авто до «сотни» хоть и около 9 секунд, но динамика настолько плавная и приятная, что скорости практически не ощущается, разве что «вжимает в сиденье» на первых секундах при надавливании педали газа. Подвеска плавная, комфортная.

Расход кроссовера в городском цикле, судя по данным тест-драйва составил 12,2 л на 100 км, что ниже, чем у версии с 2-литровым «атмосферником». Эксперт отметил, что Hyundai Tucson 1,6Т выигрывает и в шумоизоляции – она лучше из-за наличия турбины на выпускном тракте, поэтому гул мотора не так слышен в салоне.

Вердикт: лучше немного переплатить, но купить самый мощный Hyundai Tucson 2019, уверен эксперт. Комфорт и экономия топлива обеспечены, а динамика такая, что «Тушкан» просто вжимает в сиденье.