«Взорвут» отечественный рынок: ТОП-5 лучших автомобилей назвали эксперты

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В России можно найти достаточно интересных автомобилей, но все же есть те, которые не доступны отечественному автолюбителю. Эксперты составили ТОП-5 машин, которые реально «взорвут» отечественный авторынок.

Лидером составленного рейтинга выступает французский пикап Renault Duster Oroch, который может стать таким же востребованным, как и прославленный «Дастер». Интересно, что пикап получил 210-миллиметровый клиренс и платформу, способную перевозить грузы до 730 кг. Агрегаты на пикапе такие же, как и на кроссовере.

На второй позиции числится японский внедорожник Nissan Terra, построенный на базе Nissan Navara – машина обзавелась переработанными бамперами, пересмотренной решеткой радиатора и новыми фонарями. «Японец» оснастили бензиновым «атмосферником» объемом 2,5 литра с отдачей 184 лошадиные силы и двумя дизелями с отдачей 163 и 190 л.с.

ТОП-3 замыкает хэтчбек Renault Logan, который может стать очень популярным в России, так как очень надежен и ремонтопригоден. В ТОП-5 вошли кроссовер Opel Mokka X и Buick LaCrosse. Первый отличается привлекательной внешностью, способной завоевать сердца женщин, а под капотом немецкого паркетника разместится турбомотор объемом 1,4 литра с мощностью 150 лошадиных сил. Второй считается седаном премиум-класса и получил 2-литровый турбоагрегат, выдающий 240 «лошадок», приводимый в действие АКПП с полным или передним приводом.