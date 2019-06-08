Не так страшен «робот», как его малюют: Реальные затраты на Skoda Octavia с DSG назвал владелец

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Приобретая подержанное авто стоит учитывать затраты на обслуживание и ремонт. Особенно «страшным» в среде автолюбителей считается вариант с DSG.

В вопросе покупать или не покупать Skoda Octavia с DSG и немалым пробегом, разбирались эксперт по подбору подержанных авто Дмитрий Рогов и его коллега Аркадий – обладатель Skoda Octavia второго поколения с 1,4-литровым турбомотором и DSG.

Подержанная «Октавия» приобреталась у первой владелицы после пробега в 110 тысяч км по одометру, хотя реальный пробег мог быть тысяч на 20 км больше. Выбор авто с «роботом» был осознанным, так как предыдущее авто с классическим 6-ступенчатым «автоматом» требовало слишком частой замены масла трансмиссии.

«Шкоду» отдали за 500 тысяч рублей, и за 3 года владения машиной Аркадию пришлось столкнуться со следующими поломками и тратами.

Вопреки мнению о недолговечности DSG, трансмиссия до сих пор не заменена, при этом пробег уже перевалил за 235 тысяч км. Также нет претензий к двигателю, правда для надежности дважды была заменена цепь (через 30 тысяч км пробега и через 100 тысяч км после покупки авто) на оригинальную, что «вышло» в 30 тысяч рублей.

После покупки авто прошло ТО, в ходе которого были заменены «расходники»: масло, фильтры, стойки стабилизаторов, а также тормозные диски и колодки. Детали (неоригинальные, но качественные) и работа обошлись в 10 тысяч рублей. После еще 90 тысяч км пробега тормозные диски снова были заменены.

Турбина все еще «родная» и «живая», при этом она ремонтопригодна - полной замены может не потребоваться. Был заменен ТНВД, что обошлось в 10 тысяч рублей.

Первый раз замена сцепления (без маховика) проводилась предыдущей владелицей, и на пробеге 230 тысяч км по одометру комплект сцепления с маховиком был заменен еще раз. Цена вопроса 33 тысячи рублей.

Текущие расходы на обслуживание машины также присутствуют. За 3 года эксплуатации в резкой манере езды по далеким от совершенства дорогам в ремонт подвески пришлось вложить около 50 тысяч рублей. Также каждые 8-10 тысяч км пробега «забирают» около 0,7 л моторного масла, регулярной замены требуют колодки, амортизаторы.

Менять Skoda Octavia с DSG 7 на что-то другое владелец пока не намерен, так как полностью доволен своей – не так страшен «робот», как его малюют.