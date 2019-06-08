KIA Seltos может оказаться красивой оберткой с пустым салоном – иначе ему ничего не светит в России

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Чтобы не завышать ценник на новый кроссовер, корейская компания, скорее всего, пойдёт по пути «АвтоВАЗ» и предложит одну или несколько очень бедных комплектаций.

Хотя официальная премьера KIA Seltos состоится только 20 июня, внешний вид серийной модели уже не является секретом. Не так давно новинка попала в объективы папарацци во время рекламных съёмок в США. Помимо дизайна экстерьера, журналисты рассекретили имя кроссовера, а замеченный на корме значок AWD указывает на наличие полноприводной версии.

Судить о том, как будет выглядеть интерьер, пока можно только по официальным скетчам. На них можно увидеть и цифровую приборную панель, и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей системы мультимедиа, и цветную динамическую подсветку Sound Mood Lighting.

Ряд авторитетных изданий пишет, что стоить новый KIA Seltos будет примерно на 10% дешевле соплатформенной Hyundai Creta, которая сегодня предлагается россиянам за 957 000-1 185 000 рублей. Согласно менее оптимистичным прогнозам, «Селтос» будет немного дешевле «старшего брата» KIA Sportage стоимостью от 1 179 900 рублей. Однако и это звучит слишком хорошо, учитывая, что новинку позиционируют как динамичный молодёжный кроссовер с самыми продвинутыми технологиями.

Продолжение... Не так страшен «робот», как его малюют: Реальные затраты на Skoda Octavia с DSG назвал владелец Приобретая подержанное авто стоит учитывать затраты на обслуживание и ремонт. Особенно «страшным» в среде автолюбителей считается вариант с DSG. Разумеется, в рекламе корейский производитель покажет «топовый» KIA Seltos, цена на который легко может «перескочить» за отметку в 2 000 000 рублей.

Более доступные комплектации могут оказаться красивой оберткой с пустым салоном. Здесь на пятки новинке наступают «китайцы», например, Haval F7, который начали собирать на недавно открывшемся заводе под Тулой.

Этот автомобиль уже в «базе» щедро оснащён опциями и стоит чуть больше миллиона. Чтобы потягаться с этим и другими китайскими кроссоверами KIA придётся позаботиться о локализации нового Seltos, иначе ему ничего не светит в России.