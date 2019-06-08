«Машина для пенсионеров»: Почему не стоит покупать Geely Emgrand 7 за 1 000 000 рублей – блогер

Сегодня, 09:42

Китайский седан может привлечь только людей преклонного возраста, считает блогер.

Осенью прошлого года на российском рынке стартовали продажи обновленного Geely Emgrand 7. Ведущая канала «Погнали!?» озвучила причины, по которым не стоит покупать китайский седан за 1 000 000 рублей.

Сообщается, что Geely Emgrand 7 после рестайлинга не сильно изменился – автомобиль обзавелся только пересмотренной радиаторной решеткой и видоизмененными фонарями. Более значительные изменения произошли в салоне поднебесной «четырехдверки» - блогер отметила комфортабельные кресла с аккуратным орнаментом и мощную аудиосистему. Но при этом, в современном китайском автомобиле отсутствуют доводчики на стеклоподъемниках, что разочаровала эксперта.

Подкапотное пространство Geely Emgrand 7 занимает 133-сильный двигатель, заменивший прежний 129-сильный мотор. По словам разработчиков китайского седана, им удалось устранить проблему повышенного «аппетита» автомобиля – на 100 км «китаец» с МКПП «кушает» 7,9 литров, а с вариатором – 7,8 литров. Помимо того, эксперт указала на руль, который отличается плохой отзывчивостью при движении, а также на USB-разъем, расположившийся в подлокотнике вместо центральной консоли.

Продолжение... «За 5,5 лет мыл мотор раз 30»: Владелец KIA Rio рассказал, как безопасно помыть двигатель Автор постарался развеять опасения владельцев «Рио» и призвать их к поддержанию чистоты подкапотного пространства, объяснив главные нюансы процедуры. Еще одним недостатком китайского седана блогер назвала «подтупливание» коробки передач, а кроме того, обзорщица пожаловалась на плохую шумоизоляцию автомобиля.

Однако, подвеска и тормозные системы на Geely Emgrand 7 оказались в норме – автору видео понравились плавный ход и хорошее замедление автомобиля.

В базовой комплектации китайский седан обойдется от 879 000 рублей, что возмутило блогера, которая считает, что за такие деньги автомобиль должен быть более удобным и привлекательным внешне. «Машина только для пенсионеров», - закончила обзор эксперт.