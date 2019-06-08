«За 5,5 лет мыл мотор раз 30»: Владелец KIA Rio рассказал, как безопасно помыть двигатель

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Автор постарался развеять опасения владельцев «Рио» и призвать их к поддержанию чистоты подкапотного пространства, объяснив главные нюансы процедуры.

Как рассказал автор канала Pro KIA RIO, двигатель «корейца» защищен от попадания воды в различного рода узлы и агрегаты: не страдают ни ролики, ни контакты, влага не проникает почти ни в какие элементы. Генератор, несмотря на опасения многих владельцев, закрывать не надо, поскольку он полностью защищен и покрыт специальным лаком. Блок управления двигателем также не страдает.

Нюанс, который стоит учитывать – это избегание попадания воды под крышку мотора, так как там находятся катушки зажигания. Однако производитель предусмотрел и этот момент, сделав там специальное отверстие для отвода влаги, поэтому поломка маловероятна. Нужно лишь осторожнее направлять струю при мойке, чтобы вода не заливала эту зону. Еще одно непременное условие – нужно снять минусовую клемму аккумулятора.

После мойки остается еще одна мера предосторожности: необходимо дать мотору полностью просушиться, прокатившись на нем на расстояние 20-25 километров. Ни в коем случае не нужно оставлять его не обкатанным на ночь. Также не помешает спрыснуть ремень ГРМ специальным кондиционером-натяжителем во избежание писков.

Продолжение... «Минусы – полная ерунда!»: Отзывом о Hyundai Creta после года эксплуатации поделился владелец Автомобилист назвал сильные стороны корейского кроссовера, а также рассказал, чем он его бесит. Владелец KIA Rio отметил, что чистота пространства под капотом – это не только показатель аккуратности водителя и его заботы о транспортном средстве, но и залог хорошей теплоотдачи двигателя.

Если же скапливается много грязи и пыли, то силовой агрегат будет перегреваться, а это скажется на его ресурсе.

По словам автора, за немалый срок эксплуатации с регулярными мойками его «Киа Рио» с пробегом в 328 тысяч км ни разу не сломался. «За 5,5 лет мыл мотор раз 30», – поделился автор личным опытом.