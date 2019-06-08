«Минусы – полная ерунда!»: Отзывом о Hyundai Creta после года эксплуатации поделился владелец

Сегодня, 07:59

Автомобилист назвал сильные стороны корейского кроссовера, а также рассказал, чем он его бесит.

За год Hyundai Creta проехал 10 000 км, и владелец решил поделиться впечатлениями от кроссовера на страницах одного из автомобильных форумов. Первым достоинством «Креты» он назвал её живучесть в условиях суровой русской зимы.

По словам автомобилиста, несмотря на огромные сугробы и нечищеные дороги, кроссовер практически не застревал в снегу, чем приятно его удивил. Hyundai Creta благодаря своему клиренсу проезжал там, куда не совались другие автомобили, уверяет рассказчик.

Также среди достоинств «корейца» владелец выделил вместительность и надёжность. Отмечается, что недостатки у «Креты» безусловно есть, но они несущественные.

Так, главным минусом Hyundai Creta, который буквально взбесил автомобилиста, является датчик давления в шинах. «Как не качай и не спускай шины, все равно эта холера горит! То гаснет сам по себе на панели приборов, то опять не с того не с сего начинает гореть!», – возмущается водитель.

Также спустя четыре месяца после покупки в «Крете» сломалась система помощи при старте в гору. Расстроило водителя и качество кожзаменителя, которым обито рулевое колесо – уже видны потёртости, при этом автомобилист довольно аккуратно держит руль.

Наконец, разочаровал владельца Hyundai Creta расход топлива. Отмечается, что после обкатки он не сильно снизился: «Все равно тачка жрет как прямо полноценный такой кроссовер».

Тем не менее, автомобилист ничуть не пожалел о покупке «Креты», и все её минусы за год эксплуатации можно простить, поскольку это бюджетная машина. «Эти минусы – полная ерунда. Они есть, но на общее впечатление от машины лично для меня они не сильно влияют, машина — хорошая!», – закончил отзыв автовладелец.