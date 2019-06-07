Технологии Aurus для нового УАЗ «Патриот»: Производитель раскрыл интригующие планы

Сегодня, 22:00

Российский внедорожник нового поколения станет более доступным по цене аналогом престижного Toyota Land Cruiser Prado.

Входящий в группу Sollers Ульяновский автомобильный завод намерен не просто выпустить новую модель знаменитого внедорожника «Патриот», а превратить его по характеристикам в равноправного конкурента такому «монстру» как новый Toyota Land Cruiser Prado. Только отечественная новинка обещает быть куда более доступной по стоимости.

При этом пресс-служба УАЗа сообщает, что внедорожник нового поколения будет оснащен технологиями Aurus. Уже есть наработки новых моделей, которые должны быть представлены публике в 2020-2021 году: новый УАЗ «Патриот» обзаведется гибридной силовой установкой, а также пересмотренной «электронной архитектурой» в помощь водителю, и все это будет доступно ориентировочно за 1,5 миллиона рублей.