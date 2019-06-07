Да здравствует дешевый бензин: LADA Granta адаптируют под АИ-92

Вчера, 23:00

Недавно прошла пресс-конференция в рамках тест-драйва новой LADA Granta Cross, где были названы сроки завершения адаптации модели под АИ-92.

Пока что АИ-92 доступен только для моторов мощностью в 106 и 122 лошадиные силы, которыми оснащается LADA Vesta. Более бюджетная «Гранта» же довольствуется менее бюджетным бензином – ее моторная гамма, состоящая из 87-, 98- и 106-сильного двигателя требует только АИ-95. Однако, как сообщили представители производителя, инженеры LADA Granta уже активно работают над адаптацией двигателей и обещают завершить начатое к 2020 году.

Напомним, что приобрести LADA Granta можно не только в кузове «седан», «хэтчбек» и «универсал», но и в версии Granta Cross, обладающей более высоким дорожным просветом и новыми вариантами комплектаций. Старт продаж назначен уже на 12 июня текущего года.