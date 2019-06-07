Занос под фурой: Genesis G70 повторил трюк из фильма «Форсаж»

Сегодня, 17:49

Южнокорейские машиностроители планируют серию ярких видеороликов для демонстрации возможностей премиального седана.

Накануне на YouTube появился полуминутный сюжет, в котором Genesis G70 повторил трюк из фильма «Форсаж» – автомобиль отправился в управляемый занос под фурой. Машиной пилотировал американский гонщик и каскадер Таннер Фауст.

Уточним, что машина на скорости 56 км/ч в заносе проехала под полуприцепом грузовика. Примечательно, что перед маневром автомобиль ехал задним ходом.

Известно, что в течение нынешнего месяца в сети появятся еще два видеоролика с «приключениями» Genesis G70. В следующем сюжете тот же гонщик будет пилотировать седаном, чтобы повторить трюк из фильма «Малыш на драйве».

К слову, на российском рынке седан Genesis G70 предлагается с бензиновыми агрегатами 2.0, производительность которых составляет 197 и 247 л.с. Для обоих моторов предусмотрена 8-АКПП. За пределами России машина также доступна с двигателем 3.3 V6 с двойной турбиной. Он выдает тягу 370 л.с. Минимальная стоимость G70 в РФ составляет 1 999 000 рублей.

Напомним, Genesis представляет собой суббренд компании Hyundai Motor. Он появился в 2015 году, и ориентирован на выпуск исключительно премиальных автомобилей. Сейчас суббренд представляют седаны и купе G90, G80 и G70, однако в ближайшем будущем свет увидят кроссоверы GV80 и GV90.