LADA Priora с «панорамным дном»: В сети показали подержанное авто, купленное за 50 тысяч рублей

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Вариант «на ходу и всего за 50 тысяч» может таить различные сюрпризы, иногда очень неприятные и дорого обходящиеся.

На популярном YouTube-канале «GVR AUTO SHOW» блогеры признались, что «попали на бабки», потратив 50 тысяч рублей на подержанную «Приору», 7300 рублей на переоформление и рассчитывая еще «немного» вложить в ее ремонт. Однако восстановление авто, как оказалось, потребует немалых средств и сил. Впрочем, достижение положительного результат все равно остается под вопросом.

Приобретая машину, блогеры видели, что у нее «гнилые» пороги и арки, поэтому закупили на 5000 рублей средств для обработки и защиты металла и на 6300 рублей купили пороги, арки, усилители, а также пару листов металла для «подварки» днища (на всякий случай). Когда же «разобрали» салон и оголили днище, в нем обнаружились сквозные дыры в окружении прогнившего металла.

Своими силами в гараже не справится, потребуется помощь специалистов, которая обойдется еще в 15000 рублей, а также еще листы металла на 3000 рублей.

Кто-то из пользователей сети недоумевает, на что рассчитывали авторы, приобретая LADA Priora за 50 тысяч рублей. Однако нашлись и те, кто выразил новым хозяевам «гнилой» машины поддержку с юмором, сказал, что это такая эксклюзивная комплектация – «с панорамным дном».