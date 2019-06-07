LADA Vesta могут оснастить «автоматом» от создателей КП для Aurus

Сегодня, 20:00

Компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для представительских авто Aurus, нацелилась на бюджетный сегмент. В планы фирмы входит создание недорогого 7-ступенчатого «автомата».

Роскошные автомобили Aurus оснащаются 9-скоростной автоматической трансмиссией от московской КАТЕ. В официальном Instagram-аккаунте фирмы появился пост с анонсом 7-диапазонной новинки KATE FT703. Именно такой КПП могут начать оснащать массовые переднеприводные «легковушки» из сегментов B и C, у которых мотор расположен поперечно, например, LADA Vesta.

Разработчики отмечают, что новый «автомат» имеет «фрикционный элемент управления». За переключение передач отвечает электрогидравлическая система, работающая на электромагнитных клапанах с прямым управлением давлением. Создатели КПП подчеркивают, что стремились создать не просто доступную, но простую и надёжную конструкцию.

Если LADA Vesta получит такую АКПП, расход топлива модели уменьшится, а также сократиться количество вредных выбросов. Ожидается, что автоматическая коробка от KATE будет отвечать требованиям компании «АвтоВАЗ» после адаптации, но пока делать выводы рано, считают автоэксперты.

Напомним, на данный момент LADA Vesta можно приобрести только с механической или роботизированной КПП, причём на последний вариант владельцы жалуются особенно активно. В связи с этим появление «Весты» с АКПП стало бы настоящим праздником для многих россиян.