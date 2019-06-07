«Корейская Нива»: Особенности Hyundai Creta раскрыл владелец

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Приобретя бестселлер среди кроссоверов на российском рынке, владелец остался в восторге от первых поездок.

Своими впечатлениями автор поделился на канале My Life. Он рассказал, что приобрел переднеприводный вариант Hyundai Creta с 2-литровым 149-сильным мотором и АКПП, и добавил, что ему очень нравится дизайн кроссовера, в частности маленький передний свес: «Это как корейская Нива, – сравнил владелец «Крету» с отечественной LADA 4x4, – только такая, хорошая корейская Нива».

Похвалы удостоился и багажник «Креты», который владелец назвал не слишком широким на входе, но вместительным, в нишу под которым помещается полноразмерное запасное колесо. Отсутствие газовых упоров под капотом он проблемой не счел, заметив, что к этому придираются только «любители похейтить».

Перейдя в салон, владелец отметил, что руль регулируется и по углу наклона, и по вылету, что очень удобно. Что касается наличия всевозможных электронных ассистентов у Hyundai Creta, то и тут автор остался доволен: «Здесь все, что можно сделать, они делают», – похвалил он производителя. К другим плюсам салона он отнес приятный на ощупь пластик, наличие четырех подушек безопасности, трехуровневый подогрев сидений. Отдельно владелец отметил датчик на приборной панели «Креты», отображающий, какие двери закрыты, а какие нет: «Из таких вот мелочей и складывается впечатление об автомобиле», – сказал он.

Выведя Hyundai Creta на проселочную дорогу с выбоинами и неровностями, владелец сообщил, что несмотря на проблемный грунт, он не слышит работы подвески. Ему понравилась удобная посадка в кресле и возможно настроить его под себя. В целом динамикой автомобиля и ощущениями от управления он остался доволен: «Просто кайф – поймете, когда сядете и поедете!» – восторженно заявил автор.