«Дикая четверка»: Mercedes-AMG продемонстрировал самый мощный мотор

Сегодня, 19:00

Немецкие инженеры создали 4-цилиндровый турбированный агрегат, который на данный момент является наиболее производительным в мире среди серийных двигателей.

Mercedes-AMG продемонстрировал самый мощный мотор, который войдет в силовую линейку моделей A 45 и CLA 45 Shooting Brake. Двигатель наделен индексом M 139. Его объем составляет 2.0, а мощность 387 л.с./480 Нм в стандартной версии. В исполнении S производительность мотора достигает 421 л.с./500 Нм (в диапазоне 5000-5250 об/мин). Стоит сказать, что предшественник нового мотора двигатель M 133 выдавал пороговую мощность в 381 л.с./475 Нм.

«Дикая четверка» своей мощностью обязана турбине, которая получила двухпоточный нагнетатель. Его вал установлен на роликовых подшипниках это решение уже проверено на двигателе 4.0 V8 от AMG. Для управления перепускного клапана турбины используется электроника, и она имеет воздушное, масляное и жидкостное охлаждение.

С новым мотором моторный отсек машины будет лучше вентилироваться. Этому способствует новая компоновка агрегата: впуск он получил спереди, а выпускной коллектор и турбокомпрессор расположены сзади, ближе к салону.

Агрегат M 139 имеет комбинированный впрыск топлива, непосредственный для цилиндров, и распределенный для впускного коллектора. Также силовая установка получил фильтр твердых частиц, электрический водяной насос и систему старт-стоп.

Примечательно, что сборка моторов M 139, как и другие агрегаты AMG, будет вестись вручную каждым двигателем будет заниматься один специалист. В течение нынешнего лета выйдет первая машина Mercedes-AMG A 45 с новым агрегатом.