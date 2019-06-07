Небезопасный BMW X7: В России отзывают все новые кроссоверы 2019 года

Сегодня, 18:00

Сообщается, что высок риск неполного раскрытия центральных подушек безопасности, поэтому производитель проверит каждый проданный кроссовер и устранит дефект.

Несмотря на то, что авто марки BMW считаются одними из наиболее безопасных и получающих наивысшие оценки в краш-тестировании, «промахи» случаются. Проблема заводского брака коснулась новинки 2019 года – нового кроссовера BMW X7, поступившего в продажу в России в апреле 2019 года. За апрель и май российскими автолюбителями было куплено 315 машин.

Сегодня же Росстандарт сообщает приостановке продаж BMW X7 и отзыве реализованных машин на диагностику ремонт по причине неверной заводской установки левой и/или правой центральных эйрбегов. Владельцы новых немецких кроссоверов могут не дожидаясь звонка из сервисного центра проверить, присутствует ли VIN-код из авто в реестре Росстандарта на отзыв. Все работы по диагностике, переустановке и настройке системы AirBag в BMW X7 осуществляются бесплатно для владельцев – за счет автопроизводителя.