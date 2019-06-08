«Бешеная ремонтопригодность»: Особенности моторов Renault Sandero Stepway 2 раскрыл блогер

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Специалист рассказал о плюсах и минусах двигателей хэтчбека 2014 года, а также обратил внимание на конструктивный недочет автомобиля, который можно без труда устранить.

На YouTube-канале 13Dorog опубликован сюжет, в котором блогер раскрыл особенности моторов Renault Sandero Stepway 2. А начал автор с того, что сообщил о недостатке подкапотного пространства машины – он быстро засоряется из-за отсутствия резинового уплотнителя. Однако проблема легко решается – резиновую трубку с липкой лентой можно купить в хозяйственном магазине, и проклеить ее между моторным отсеком и капотом.

Так или иначе, хэтчбек имеет приятный «бонус» в виде пневмоупоров капота, ведь вместо них даже на некоторых дорогих авто установлена «кочерга».

Блогер напомнил, что Renault Sandero Stepway 2 оснащается мотором 8-клапанным мотором 1.6 на 82 л.с. без гидрокомпенсаторов. Также есть модернизированная версия этого двигателя на 102 л.с. с 16 клапанами и гидрокомпенсаторами. По словам обзорщика, обоим моторам присуща «бешеная ремонтопригодность», но ремонтировать их придется совсем нескоро, если правильно их эксплуатировать. К примеру, каждые 60 000 км пробега моторы требуют замены ремня ГРМ. Если пренебречь такой процедурой, порванный ремень как минимум погнет клапаны, а как максимум – двигатель придется серьезно ремонтировать.

Продолжение... LADA Priora с «панорамным дном»: В сети показали подержанное авто, купленное за 50 тысяч рублей Вариант «на ходу и всего за 50 тысяч» может таить различные сюрпризы, иногда очень неприятные и дорого обходящиеся. Также стоит помнить, что моторы Renault Sandero Stepway 2 очень требовательны к топливу. Машину нежелательно заправлять некачественным бензином, так как в противном случае во время езды в авто будут ощущаться вибрации и «провалы».

Силовую линейку Renault Sandero Stepway 2 представляет еще один 16-клапанный мотор 1.6 тягой 113 л.с. Им ранее оснащались автомобили Nissan, а также LADA X-Ray. Этот агрегат цепной не имеет гидрокоменсаторов, а потому, его нужно регулировать согласно регламенту каждые 20 000 км пробега, но многие пренебрегают этим, и «хватаются за голову», когда в двигателе уже появляются стуки. Блогер также предупредил, что если агрегат начал вибрировать, то скорее всего это происходит из-за износа его правой подушки. Кроме того, мотор может «засвистеть», и если это происходит, стоит проверить состояние ремня допоборудования – его нужно подтянуть, а если он не подтягивается, надо его заменить. В противном случае он может порваться и заклинить мотор.