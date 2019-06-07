Что стало со «Шнивой» за 15 лет: Опытом эксплуатации Chevrolet Niva с 2004 года поделился владелец

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Отъездив на «Шниве» 215 000 км, владелец решил поделиться обнаруженными за годы использования слабыми и сильными сторонами автомобиля.

Автор канала Das Auto рассказал, что «Шевроле Нива» была куплена новой в автосалоне в 2004 году – на тот момент ее стоимость составляла 285 тысяч рублей. Сначала хозяин ездил на 3-дверной «Ниве», но места для семьи не хватало, и было принято решение приобрести 5-дверный автомобиль, которым стала данная «Шнива».

Проблемой в Chevrolet Niva владелец назвал скапливание снега на заднем бампере в зимнее время, препятствующего задней двери, да и в целом она часто промерзает по периметру настолько, что ее практически нельзя открыть. То же случается и с боковыми дверями. Также автор обозначил, что у этой «Шнивы» самопроизвольно опускаются стекла, бывает, приходится подкручивать «весла».

Владелец сообщил, что оснащена Шеви Нива» инжекторным 79-сильным двигателем объемом 1,7 литра, «раздаткой» с межосевой блокировкой и постоянным полным приводом. За годы эксплуатации приходилось менять головку цилиндра на 195 тысячах км пробега, а коробку – на 160. Больше никаких проблем с двигателем не было. Из возрастных «болячек» «Шеви Нива» приобрела ржавчину на задних арках и порогах, а также у нее потрескались резиновые уплотнители на задних окнах.

Спустя некоторое время после покупки «Шевроле Ниву» подготовили к бездорожью, посадив на новую резину в 29 дюймов, усилив передний ступичный узел, поставив кронштейн для выносной лебедки, стальной редуктор спереди и винтовую блокировку с натягом на задний мост. С таким снаряжением «Шнива»участвовала во множестве оффроуд-баттлов.

Как отметил автор, по сравнению с трехдверной «Нивой» Chevrolet Niva отличается более просторным и комфортным салоном, улучшенной шумоизоляцией. Стоимость обслуживания недорогая, «такая же, как у Жигулей», тем более что нередко владелец ремонтировал его своими руками. Покупать «Шниву» он в итоге рекомендовал для езды по бездорожью, на охоту и рыбалку, но не для дальних поездок по трассе.