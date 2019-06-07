Новый Bentley Continental GT будет «штурмовать» гору Пайс-Пик на время

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30 июня 2019 года на гоночную трассу на горе Пайс-Пик в США выйдет не привычная модель Bentley Continental GT W12, а доработанная версия, с помощью которой британцы собираются побить 2 рекорда.

Компания Bentley соревнуется с другими автопроизводителями и стремится совершенствовать свои модели. Так будет и с купе Bentley Continental GT. Вместо версии W12 на трассу выйдет обновленная модель, которая, по заверению представителей пресс-службы Bentley, поставит в этом году 2 рекорда скорости. Первый – скоростной подъем на гору Пайс-Пик 30 июня 2019 года, а второй – новый рекорд скорости в классе серийных авто.

30 июня пилотировать спорт-купе будет новозеландский гонщик Рис Миллен, который преодолеет на новом Bentley Continental GT на подъем 20 км пути с перепадом высот 1500 метров за время, меньшее, чем прошлогодний рекорд – 10 минут 26,9 секунд.

Что изменилось под капотом авто, пока не известно, однако авто стало мощнее, чем стандартная версия с надувным 635-сильным W12 объемом 6 литров, выдающим 900 Нм крутящего момента.