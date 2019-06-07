«АвтоВАЗ» заменит боковые «поворотники» проблемных LADA 4x4

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В пятницу, 7 июня, появилось сообщение о наличии дефекта у «Нивы». Более того, в сеть попал документ, предупреждающий о проведении официальной отзывной кампании.

Внедорожники LADA 4x4, реализованные на российском рынке, отправятся на ремонт из-за возможного разрушения боковых указателей поворота. Об этом сказано в предписании руководителям дилерских центров, которое оказалось в распоряжении сайта «Лада Онлайн».

В предписании указано, что дилеры должны заменить уплотнитель бокового указателя поворота и сам «поворотник» с левой и правой сторон на всех ещё не проданных «проблемных» экземплярах, а также тех «Нивах», которые приедут на ремонт или плановое ТО. Однако специально приглашать водителей на сервис компания не планирует. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Отзыв затрагивает 9 074 автомобиля LADA 4x4. Список VIN-номеров данных машин указан в приложении к предписанию. Напомним, недавно «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 933 единиц LADA Xray в связи с серьёзной проблемой, из-за которой автомобиль может стать неуправляемым. Речь идёт о дефекте сварного шва рулевого управления.