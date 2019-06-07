«Забить и ездить дальше»: Проблемы с тормозами Hyundai Creta обсудили «кретаводы»

Сегодня, 11:45

Автомобилисты выяснили, что специфические звуки в кроссовере не являются неисправностью, и их можно устранить.

«Кретаводы» обсудили проблемы с тормозами Hyundai Creta на тематическом форуме, посвященном кроссоверу. Пользователи неоднократно жаловались на разнообразные шумы и «урчания» тормозной системы «корейца» и, накануне один из форумчан дал развернутое пояснение на этот счет.

В сообщении автора говорится, что в случаях, когда шум появляется на ранней стадии операции с педалью тормоза или при полном повороте руля влево/вправо с нажатой педалью тормоза, не стоит сразу списывать шумы на неисправность, ведь они с большой вероятностью могут возникать из-за касания фрикционного материала тормозных колодок и медленно вращающегося тормозного диска. При этом характеристики специфического звука могут меняться в зависимости от положения педали тормоза или метеорологических условий нередко «урчание» появляется после стоянки авто при влажной погоде. Когда тормозные колодки прогреваются до определенной температуры, гул исчезает.

Странные звуки могут возникать на Hyundai Creta с АКПП при старте во время плавного отпускания педали тормоза. Также «урчание» может появиться перед остановкой машины во время торможения на низкой скорости.

В пояснении форумчанина говорится, что специфический звук не влияет на эффективность тормозов. А потому замену или проточку тормозных дисков делать не нужно.

Форумчане на такое пояснение отреагировали достаточно спокойно. Так, по словам одного из «кретаводов», раз уж проблема на самом деле вовсе не является проблемой, на нее остается «забить и ездить дальше». Другой пользователь добавил: «Для Hyundai это норма, так что, не стоит волноваться на этот счет».

Стоит сказать, что один из форумчан озвучил способ по устранению «урчания». «Надо смазывать антискрипной пастой торцы колодок и пластин, куда колодки вставляются. Тогда тормоза будут бесшумно и мягко работать», написал пользователь. Однако пока никто из «кретаводов» на форуме не отозвался об эффективности данного лайфхака.