Производитель сообщил о приостановке проекта LADA Vesta SW Sport

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Новинка 2019 года, дебютировавшая только в январе 2019 года уже покидает рынок. «АвтоВАЗ» сообщил о принятом решении остановить производство.

Поступившая в продажу в начале 2019 года спортивная модификация «Весты» LADA Vesta SW Sport в кузове универсал покинет рынок. Навсегда или временно – пока не известно, однако по словам производителя «возвращение» и расширение модельной линейки спорт-версий «Весты» в дальнейшем возможно. Для этого необходимо четко сформировать и изучить объективную картину потребности автолюбителей в универсале со спортивными характеристиками, чего перед запуском производства новинки не было сделано. Это послужило причиной постановки под вопрос рентабельности производства LADA Vesta SW Sport, цены на которую стартуют от 1,01 млн рублей.

Силовым агрегатом спортивной новинки в универсальном кузове является модернизированный 1,8-литровый 145-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП. Клиренс модели на 31 мм меньше, чем у обычной «Весты», но такой же, как и спортивной версии в кузове седан.