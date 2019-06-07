Разорвёт Hyundai Creta? Станет ли новый Kia Seltos популярным в России, рассказали в сети

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Компания Kia готовится к презентации и последующему старту продаж нового «паркетника», который может создать нежелательную конкуренцию «Крете».

В конце мая 2019 года в сеть «просочились» шпионские снимки нового корейского кроссовера Kia Seltos, а в июне настало время для официальной премьеры. Автомобиль получился очень красивым: удлинённый капот, выштамповки на боковых панелях и металлическая насадка на глушителе выглядят гармонично.

В салоне компактного кроссовера разместился 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Информация о технической составляющей модели должна появиться в ближайшее время. Зато известно, что Kia Seltos делит «тележку» с Hyundai Creta и будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

Ожидается, что новинка получит те же моторы, что и американская версия Kia Soul, а именно 1,6-литровую бензиновую «турбочетвёрку» мощностью 242 лошадиных сил и 2,0-литровый 150-сильный «атмосферник». Для российского рынка, скорее всего, будут доступны 1,5-литровые бензиновый и дизельный двигатели, а также 1,4-литровым 140-сильным турбомотором. Можно предположить, что производство Kia Seltos локализуют в РФ, поэтому продажи стартуют немного позже, чем в других странах – в 2020 году. При этом есть все шансы, что новинка разорвёт Hyundai Creta.

Судя по комментариям в соцсетях, россияне с нетерпением ждут выхода нового кроссовера. Однако станет ли новый Kia Seltos популярным в России зависит от его агрегатов и стоимости, считают в сети.

«Интересный автомобиль! Обязательно рассмотрю, как появится», «Кузов неплох. Салон офигенный. Но угадываются знакомые черты других моделей авто», «Всё будет зависеть от цены, ибо Китай не дремлет», «От «Арканы» уже отказался, надеюсь «Киа» не пойдёт по тому же пути и будут «правильные» агрегаты» «Если только цена будет как у «Креты», но я что-то сомневаюсь в этом», – пишут автолюбители.