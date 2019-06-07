Хрустит «граната», подтекает антифриз: О состоянии LADA Granta с пробегом 155900 км рассказал таксист

Сегодня, 14:21

Автомобилист лишь подтвердил, что до такого пробега «Гранта» никак не может дойти без проблем.

Как рассказал владелец на своем канале PROBIN LIFE, «Гранту» он приобрел для работы в такси в аренду под выкуп на 12 месяцев. Она таксисту досталась в базовой комплектации и уже с пробегом в 149 100 км, после чего он за 40 дней отъездил еще почти 7 тысяч, и сейчас километраж LADA Granta составляет 155900 км. Ездит машина на газе – стоит ГБО 4-го поколения.

Он рассказал, что при нем серьезных поломок еще не происходило, но уже некоторое время хрустит «граната» в правом колесе и вылезла «шишка» – скоро ее придется менять. Пришлось поменять и реле бензонасоса, потому что машина очень плохо заводилась. Что до подкапотного пространства LADA Granta, то там постоянно подтекает антифриз, а двигатель буквально за пару тысяч км до покупки уже чинил предыдущий владелец – была проблема с поршнем из-за постоянной езды на газе.

Автор сообщил, что ему ужасно не нравится материал обивки сидений у «Гранты», особенно сзади, куда садятся пассажиры: к нему сразу же прилипает пепел, крошки, волосы и другой мелкий мусор. Также ему не понравилось, что стекло нельзя опустить полностью, из-за чего на него больно опираться рукой.

Таксист выразил надежду на то, что Granta выдержит еще хотя бы год без серьезных поломок, после чего он ее выкупит и продаст, чтобы взять другой автомобиль по той же схеме.