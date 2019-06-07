«Убийца корейцев?»: Впечатлениями от китайского Geely Emgrand 7 поделился блогер

Сегодня, 06:00

Автомобилиста приятно удивило высокое качество популярного «китайца».

Блогер Mr. Wapl считает, что в России наверняка крайне мало людей, которые могут проснуться утром и сказать себе уверенно: «Я хочу купить себе Джили». При этом, по словам обзорщика, тех людей, которые не особо смотрят на марку, которым просто нужна машина, чтобы ездить на ней на работу и изредка загород – таких водителей куда больше, и именно для них предназначается китайский Geely Emgrand 7.

«Если вам нужен кусок железа, который пригонит вас из точки А в точку Б, а вы даже не будете знать, какой у него мотор или коробка, то вам идеально подойдет Эмгранд 7», – объясняет автомобилист. Автор видео не может назвать Geely Emgrand 7 слишком плохой или слишком хорошей машиной, уточняя, что данный автомобиль попросту есть, он дешевый и вполне надежен за свои деньги, потому его смело можно покупать.

Блогер на полном серьезе утверждает, что Geely Emgrand 7 можно считать полноценным «убийцей корейцев», поскольку стоит он не больше – 14 000 долларов за «люксовую» комплектацию, а в плане оснащения так и вовсе даёт фору большинству конкурентов: «Этот автомобиль действительно вселяет авторитет, опасайтесь их на дороге – в них сидят опасные ребята».