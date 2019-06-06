Мировая премьера не за горами: Mercerdes дразнит публику тизерными фото нового Mercedes-Benz GLB

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Судя по всему, немецкий автогигант дал зеленый свет началу рекламной кампании для обновленного младшего брата «Гелика».

Судя по тизерным фото, опубликованным компанией, новый Mercedes-Benz GLB получится не таким угловатым, как предполагалось изначально, из-за сомнительных шпионских снимков. Полноценная презентация автомобиля должна состояться уже летом этого года, при этом точные даты и место грядущей мировой премьеры всё ещё официально не были объявлены.

Вероятнее всего, Mercedes-Benz GLB получит 7-местный салон, при этом интерьер немецкого премиального кроссовера выгодно подчеркивает эффектная подсветка, а также дисплеи приборной панели и мультимедийной системы, которая, судя по тизеру, выполнены в очень больших размерах.

До полноценного «Гелика» новому Mercedes-Benz GLB ещё далековато, однако уже сейчас можно сказать, что данная модель станет куда ближе к G-классу, чем к А. В подкапотном пространстве перемен не ожидается, и скорее всего внедорожник оснастят привычным 2,0-литровым турбомотором, над доработкой которого уже работают мастера AMG.