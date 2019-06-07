Возвращение к истокам: Компания Renault показала рестайлинговый кроссовер Koleos

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Популярный SUV серьезно обновился, существенно поменяв экстерьер.

Конструкторы хорошо поработали над дизайном популярного кроссовера, придав ему черты, присущие общей стилистике французского бренда. Своеобразное возвращение Renault Koleos к истокам ознаменовалось новой решеткой радиатора, множеством хромированных вставок по кузову, оригинальными колесными дисками, выполненными в двух цветах, а также светодиодной оптикой, предусматриваемой теперь и для базовой версии кроссовера.

Что касается интерьера, то здесь стоит обратить внимание на более мягкие отделочные материалы, современную мультимедийную платформу с поддержкой мобильных платежных систем, а также целый ряд различных помощников при вождении. В моторном отсеке Renault Koleos появятся два новых дизельных мотора на 1,9 и 2,0 литра, выдающие по 148 и 187 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия – безальтернативный вариатор.

Цены новой генерации кроссовера Renault Koleos будут известны в следующем месяце, а предварительные заказы откроются же осенью.