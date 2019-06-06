10 млн рублей за лимузин? Стартовали предварительные заказы на автомобили Aurus

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Точные ценники седана Senat S600 и лимузина Aurus L700 станут известны уже в этом месяце.

У двух отечественных дилеров появилась возможность предварительного заказа на автомобили «президентского» бренда Aurus. Предзаказ можно оформить в дилерских центрах «Авилон» и «Панавто», при этом появление первых серийных автомобилей амбициозного проекта «Кортеж» ожидается лишь в следующем году.

Ранее публиковалась информация о том, что ценники на стартовые комплектации седана и лимузина могут достигать отметки в 10-12 миллионов рублей, при этом гарантийные обязательства на автомобили класса люкс будут составлять 3 года или же 100 000 километров пробега.

Стоит напомнить, что серийное производство автомобилей Aurus будет производиться на заводе Ford Sollers, поскольку силами госпредприятия НАМИ возможно выпускать лишь мелкие партии авто. Первыми на конвейер встанут седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700, оснащающиеся 4,4-литровым 8-цилиндровым мотором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.