Не дождались премьеры: Как будет выглядеть KIA Optima нового поколения, показали на рендерах

Сегодня, 16:50

Отечественные дизайнеры попытались спрогнозировать внешность следующей генерации популярного седана.

Специалисты автопортала «Колеса.ру» решили не дожидаться официальной премьеры KIA Optima нового поколения, которая должна была состояться уже в скором времени. Чтобы в мельчайших подробностях изобразить «корейца», дизайнерам пришлось взять за основу некоторые шпионские снимки, а также принять во внимание подробности, известные об «Оптиме» благодаря самому производителю.

По задумке мастеров, KIA Optima должна будет сохранить узнаваемые элементы экстерьера прошлых поколений модели. Изменений претерпит разве что радиаторная решетка, которая может стать несколько меньше. При этом никуда не денется фирменная светодиодная оптика автомобиля, а также стильные легкосплавные диски.

Что касается других доработок, то дизайнеры прогнозируют появление зеркал заднего вида, установленных на ножках, а также своеобразных «форточек» в передних дверях, которые существенно улучшат обзор в KIA Optima.