«Экстремальный люкс»: Представлен суперседан Jaguar XE SV Project 8 Touring

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Новинка приводится в движение 600-сильным агрегатом. Ее тираж составит всего 15 экземпляров.

Британцами представлен суперседан Jaguar XE SV Project 8 Touring. Автомобиль получил более сдержанный дизайн и четырехместный салон. Напомним, стандартный XE SV Project 8 можно приобрести в трековом исполнении без заднего дивана.

Внешние изменения суперседана Touring коснулись сплиттера – он получил менее агрессивный дизайн. Кроме того, машина наделена иным регулируемым карбоновым антикрылом на небольшом фиксированном спойлере. Цветовая палитра новинки представлена четырьмя фирменными решениями, в том числе зеленым British Racing Green и серым Corris Grey Satin.

«Экстремальный люкс» оснащается мотором 5.0 V8 отдачей 600 л.с./700 Нм. До «сотни» машина разгоняется за 3,5 с, а ее порог скорости обозначен на 300 км/ч. Силовая установка автомобиля укомплектована 8-АКПП, переключающей передачи за 0,2 с. Кроме того, для машины предусмотрены углерод-керамические тормоза и регулируемая подвеска.

Отметим, что Jaguar XE SV Project 8 является дорожным седаном-рекордсменом, отличившимся результатом в 7 минут 21,23 секунды на Нюрбургринге. Машина «подвинула» Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, который ранее проехал легендарную трассу за 7 минут и 32 секунды.

О ценнике версии Touring пока ничего не говорится. Однако можно полагать, что она из-за лимитированного тиража будет дороже стандартного XE SV Project 8. Последний предлагается за 149 995 фунтов стерлингов.

Напомним, Jaguar является одним из наиболее известных автомобильных брендов. Однако он не совсем британский, так как в 2008 году перешел под контроль индийского автогиганта Tata Motors.