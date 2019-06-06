7 причин его купить: Почему Hyundai Solaris 2019 достоин внимания – обзорщица

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Автоледи убеждена, что корейский бестселлер очень часто критикуют почём зря.

На своём канале «Погнали» обзорщица решила рассказать всю правду о Hyundai Solaris 2019 года выпуска, который для тест-драйва достался ей в своей максимальной комплектации, предусмотренной для механической коробки передач. 1,6-литровый мотора на 123 «лошадки», по словам девушки, вполне хватает для того, чтобы комфортно чувствовать себя практически в любой ситуации.

Hyundai Solaris достоин внимания ещё и благодаря своему приятному внешнему виду. Как для автомобиля бюджетного сегмента, корейский седан в целом смотрится очень достойно и современно, при этом обзорщица настойчиво рекомендует приобретать себе именно максимальную комплектацию «Соляры». Переплатить придётся 100 000 рублей, зато водитель получит опции, необходимые как для лета – электрические стеклоподъёмники, кондиционер, так и для зимы – подогревы рулевого колеса и передних кресел.

«А вот в базовом Солярисе вы совершенно точно разочаруетесь», – убеждена автолюбительница, решив, тем не менее, назвать главные причины, по которым рекомендуется покупать Hyundai Solaris вне зависимости от комплектации. Помимо экстерьера, речь идёт о компактных размерах автомобиля, которые позволят протиснуться там, где могут не проехать машины побольше.

По динамике и управляемости к «Солярису» у девушки вопросов не возникает. Для комфортного передвижения по городу, автомобиль очень бодрый и шустрый, а механическая КПП в паре с «атмосферником» работают максимально слаженно. Ещё одна причина – отсутствие реальных конкурентов: за 740 000 рублей купить KIA Rio или Volkswagen Polo не получится, а LADA Vesta автоледи и рассматривать не хочет: «Где наша Лада, и где – эта иномарка?».

Также девушку радует экономичность Hyundai Solaris – за неделю эксплуатации средний расход в смешанном цикле составил всего лишь 7 литров на 100 км. Ещё один плюс – низкая стоимость запчастей для данного авто, которые «можно найти в любой глухой деревне», и наконец, оснащение машины: «Несмотря на то, что Солярис – бюджетный, он обладает огромным количеством различных полезных опций, которые очень облегчают водителям жизнь».