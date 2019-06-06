Грязи не будет: Владелец Renault Duster рассказал о доработке задних фонарей кроссовера

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«Народный» кроссовер имеет недочеты в конструкции, из-за которых под «стопаками» скапливается сор. Автомобилист показал легкий способ решения данной проблемы.

На YouTube-канале Dimon Live появился ролик, в котором владелец Renault Duster рассказал о доработке задних фонарей кроссовера. По словам автора, он случайно заметил проблему – собирался делать замену ламп и, когда снял «плафоны», под ними обнаружил грязь.

Уточним, что речь идет о пластмассовых корпусах, которые частично скрыты под багажной дверью. Если ее открыть, то можно увидеть, что под задними фонарями есть пластиковая платформа, которая прилегает к кузову. Именно под ней скапливается сор.

Для защиты проблемного места от засорения рассказчик предлагает использовать резиновый уплотнитель диаметром 10-12 мм с клейкой полоской. Его можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине. Эта трубка приклеивается к кузову, там, где он соприкасается с верхней частью «плафона». Благодаря столь простому лайфхаку, грязи не будет под «стопаками», но стоит помнить, что перед поклейкой уплотнителя необходимо тщательно очистить кузов и «плафон».

Напомним, минимальная стоимость кроссовера Renault Duster в России составляет 714 000 рублей. В начальной версии машина оснащается мотором 1.6, передним приводом и механической коробкой передач. Для авто предусмотрены: водительская подушка безопасности, ABS, система помощи при экстренном торможении, крепления ISOFIX на задних креслах, стальная защита картера мотора, полноразмерное запасное колесо и многое другое.