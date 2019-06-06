Копия «японца»? Новый KIA Sorento заметили на дорожных тестах

Сегодня, 09:59

Настройки для испытаний корейского кроссовера были скопированы с премиального BMW X5.

До этого момента корейский бренд пытался держать в секрете информацию о следующей генерации KIA Sorento, однако даже это не помогло, когда вездесущие фотошпионы обнаружили автомобиль в Альпах во время дорожных тестов. Невзирая на обилие маскировочного камуфляжа, уже можно сделать некоторые выводы об экстерьере ожидаемой новинки от KIA.

KIA Sorento 2021 модельного года, выход которого запланирован лишь на следующий год, скорее всего получит менее плавные линии дизайна, чем раньше. При этом можно заметить сходство с кроссовером Ford Explorer в передней части автомобиля, однако данный эффект достигается исключительно из-за плотных слоёв ткани.

Для сравнения настроек нового KIA Sorento, испытатели решили использовать кроссовер BMW X5, сопровождающий автомобиль на всех дорожных тестах. При этом корейский SUV выглядит своеобразной копией «японца» из-за некоторых фальшивых накладок камуфляжа на заднюю часть, призванных скрыть от посторонних глаз реальные габариты KIA Sorento.