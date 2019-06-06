«Разница в динамике мизерная»: Почему нет смысла переходить с 92 на 95 бензин на Hyundai Creta – сеть

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Единственным достоинством более дорогого бензина в сети называют долговечность катализатора.

Об этом рассказали подписчики тематического сообщества любителей Hyundai Creta «ВКонтакте», поделившиеся своими мыслями о выборе топлива для корейского кроссовера. Один из владельцев «Креты» попросил совета: он в течение 2 лет беспроблемно ездил на 92-м бензине, и сейчас ему захотелось перейти на 95-й, потому он хотел узнать, есть ли у данной затеи какие-либо «подводные камни».

Комментаторы в сети объяснили, почему нет смысла переходить с 92-го на 95-й бензин на Hyundai Creta. Несмотря на доводы одного из водителей о том, что мотор корейского бестселлера якобы заточен именно под дорогой бензин, автолюбители убеждены, что разницы никакой не будет заметно, и владелец «Креты» попросту будет переплачивать, сам не понимая, за что именно.

«Разница в динамике мизерная. Никакого отличия после перехода на 92-й не заметил, только денег стало уходить поменьше», – объясняет один из водителей Hyundai Creta, уточняя, что и негативных последствий после перехода на бензин подешевле ему обнаружить не удалось, потому и смысла никакого в этом он не видит.

Если и выбирать между видами бензинов, то комментаторы советуют обращать внимание не на октановое число, а на, собственно, качество топлива, поскольку тут уже оно может играть весомую роль. Владелец Hyundai Creta рассказал, как некоторое время назад заправил свою машину не в деревне, как раньше, а в городе, на более дорогой АЗС, и разница его просто поразила.

«Я выехал на трассу и удивился. Даже жена, которая совсем не автомобилист, спросила, а почему это машина стала ехать гораздо тише? Даже на педаль газа не давишь сильно, а Крета всё равно рвёт», – делится впечатлениями водитель Hyundai Creta.