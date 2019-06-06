Есть ли смысл покупать: Особенности Renault Logan 2019 с новым мотором раскрыл блогер

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В силовой линейке французского бестселлера теперь есть литровый двигатель, которым раньше оснащались машины Smart, и обзорщик рассказал, чего ждать от автомобиля с таким агрегатом.

На YouTube-канале «Все про авто» появился ролик, в котором блогер раскрыл особенности Renault Logan 2019 с новым мотором. Не все автомобилисты знакомы с данным двигателем, а потому автор рассказал, есть ли смысл покупать «Логана» с литровой «тройкой», выдающей 73 л.с./97 Нм.

Литровый рядный мотор Renault Logan имеет алюминиевый блок, алюминиевую головку блока и распределенный впрыск топлива. По словам блогера, агрегат звучит как «дизель», однако это нередкое явление среди рядных литровых двигателей. Уравновесить такой мотор непросто, а потому немного вибраций от него передается на органы управления, но не критично.

Силовая установка укомплектована 5-МКПП, и блогер отметил, что с ней автомобиль, невзирая на скромную мощность, вполне эффективен в городском потоке. Однако для динамичности машины приходится постоянно «крутить» двигатель до 3-4 тыс. оборотов, что не лучшим образом сказывается на акустическом комфорте в авто.

В смешанном цикле литровый «Логан» потребляет примерно 5,8 л бензина. Но блогеру это приходилось высчитывать самому, так как машина не оснащена бортовым компьютером. Примечательно, что невзирая на экономичность обсуждаемой силовой установки, некоторые автомобилисты устанавливают на нее ГБО.

Обзорщик отметил, что Renault Logan с литровым мотором вполне сгодится в роли повседневного автомобиля. Однако стоит помнить, что на трассе машиной необходимо управлять так чтобы всегда был запас тяги – обгоны придется планировать заранее. Еще блогер напомнил, что кузов «Логана» высокий и имеет «парусность». Кроме того, у машины «пустоватый» руль. К таким моментам нужно привыкнуть, чтобы на трассе безопасно водить машину, но, в любом случае, выше 130 км/ч лучше не разгоняться.

К слову, в России официально пока не продается литровый Renault Logan 2019. Однако «перегонщики» в РФ уже занялись этой машиной.